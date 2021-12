Coronavirus Italia, 17.959 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 17.959 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore (mai così tanti dal 9 aprile scorso, quando furono 18.938), contro i 15.756 di ieri.

Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9%).

I decessi sono 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive registrano 15 ricoveri in più (ieri +33) con 62 ingressi del giorno, e salgono a 791, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in più (ieri +199), 6.099 in tutto.

Gli attualmente positivi salgono a quota 249.214.

I guariti totali sono 4.768.578 (+9.540).

Tutti questi dati emergono dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.a

