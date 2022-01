Coronavirus Italia, 170.844 nuovi positivi! Ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 170.844 casi positivi e 259 morti.

Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 68.052 e i morti 140.

I ricoverati sono 14.304 (620 in più di ieri), di cui 1.392 nei reparti di terapia intensiva (41 in più di ieri) e 12.912 negli altri reparti (579 in più di ieri).

Sono stati analizzati 286.076 tamponi molecolari e 942.334 test rapidi antigenici.

La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 23,62 per cento, mentre quella dei test antigenici del 10,96 per cento.

