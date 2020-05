Coronavirus Potenza: “la ripresa delle attività sarà possibile solo se uniremo le forze e anche questa volta il merito sarà di TUTTI”

Le consigliere comunali di Potenza di Fratelli d’Italia Maddalena Fazzari, Carmen Galgano e Mary William in una nota congiunta sostengono che:

“una delle cose che ci ha insegnato sicuramente questa terribile Pandemia, che ha improvvisamente stravolto le nostre vite, è che solo insieme, collaborando ad ogni stadio, possiamo vincere le più grandi battaglie, persino una così devastante!

È stata infatti la buona condotta e soprattutto il rispetto delle regole da parte della cittadinanza che siamo riusciti ad arginare e contenere il contagio, è solo grazie ad ognuno di noi che oggi si può cominciare a pensare ad una RIPARTENZA!

La ripresa delle attività sarà possibile ancora una volta solo se uniremo le forze, ma anche le sensibilità, se riusciremo a mettere tutti in atto una forte empatia verso chi ci sta intorno, e anche questa volta la nostra comunità ne uscirà vittoriosa.

Probabilmente ci si chiederà come potremmo contribuire in maniera fattiva alla ripresa economica della città…. E da qui nasce la nostra proposta!

È ormai chiaro dalle disposizioni che stanno man mano trapelano circa le normative sulla sicurezza per le attività produttive, che gli spazi all’aperto saranno per alcuni fondamentali per riuscire a riaprire, e allora noi chiediamo a tutti i condomini della città la massima collaborazione nel mettere a disposizione gli spazi comuni per le attività che vi esercitano.

Seppure certe della profonda collaborazione che troveremo in tutti i potentini, abbiamo chiesto al primo cittadino Mario Guarente una misura di sensibilizzazione per poter permettere l’utilizzo negli spazi esterni di gazebi, ombrelloni, sedie o quanto sarà ritenuto necessario per la ripresa e la rimessa in corsa delle attività principalmente operanti nel settore della ristorazione.

Sappiamo che i potentini mostreranno anche questa volta il gran cuore e la solidarietà che ci contraddistingue come popolo insieme, siamo certe, ripartiremo…

E anche questa volta il merito sarà di TUTTI”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)