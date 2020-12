Coronavirus Potenza, ottime notizie: un solo positivo su 6000 test! I dettagli

Ottime notizie per il Comune di Potenza.

Il Sindaco Mario Guarente comunica:

“Nella giornata di oggi si è concluso lo screening rivolto a studenti, insegnanti e personale delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città: su circa 6000 test rapidi effettuati, è stata riscontrata solo una positività.

Questo dato, estremamente incoraggiante, mi impone di ringraziare il Presidente e tutta la Giunta regionale, l’Asp (il dott. D’angola, il dott. Molinari e tutto il personale medico ed infermieristico), la Protezione civile comunale, i tantissimi VOLONTARI di Protezione civile e i dirigenti scolastici che, senza sosta alcuna, hanno lavorato duramente per garantire che un numero così imponente di test venisse eseguito in pochissimo tempo.

Un ringraziamento particolare, però, voglio rivolgerlo a tutti i genitori e a tutti i ‘cuccioli’, nessuno escluso, che si sono sottoposti ai test con grande senso di collaborazione.

P.s: mentre vi scrivo è in corso la sanificazione dell’ultima delle palestre utilizzate, quindi domattina le scuole saranno pienamente fruibili in tutti i loro spazi per questi piccoli, grandi coraggiosi!

Grazie grazie grazie a tutti”.

