Covid, addio ai tamponi? Arriva il test del respiro, risultato in 3 minuti: ecco come funziona

Anche solo dal respiro si può diagnosticare il covid tanto che la Food and Drug Administration (Fda) americana – che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici – ha dato l’ok al primo test per diagnosticare il Covid-19 che funziona rilevando nel respiro i composti chimici associati ad un’infezione da SarsCov2 in soli 3 minuti.

Di fatto funziona un po’ come l’etilometro.

Come precisa “Il Fatto Quoridiano”:

“Il test si basa sull’utilizzo di un dispositivo che, attraverso una tecnica definita “gascromatografia-spettrometria di massa”, separa e analizza i composti presenti nell’aria, dopodiché rileva – qualora ci siano – i cinque composti organici volatili associati al Covid.

Il “test del respiro” è stato condotto su un campione di circa 2.400 persone, anche asintomatiche, e ha dimostrato una sensibilità (ovvero la capacità di identificare correttamente i positivi) del 91,2% e una specificità (la capacità di identificare correttamente i negativi) del 99,3%.

I risultati sono stati confermati anche in uno studio realizzato successivamente, quando la variante prevalente era la Omicron.

Nel caso in cui il test rilevi un caso di positività, è prevista necessariamente una conferma del risultato con un tampone molecolare“.

In conclusione, al momento non verrebbe abolito il tampone nasale neanche con questo nuovo test, che però si rivelerebbe utile soprattutto per svolgere attività di screening.

