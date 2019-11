Cresce il mercato dell’auto, risultato positivo per il gruppo Fca! I dati

Il mese di Ottobre per il mercato dell’auto in Europa si chiude con il segno +.

A dichiararlo è l’Acea, l’associazione dei costruttori europei.

Nell’area Ue+Efta (Associazione europea di libero scambio) si è registrata una crescita complessiva pari all’8,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Questa la situazione del gruppo Fca

Nel mese di Ottobre, nei mercati dell’Europa+Efta, sono state vendute un totale di 67.896 auto: il 2,5% in più rispetto allo stesso mese del 2018.

La quota scende dal 5,9 al 5,6%.

Da Gennaio 2019 le immatricolazioni del gruppo sono ammontano a 809.138: dato in calo del 9,2% se lo si confronta con le informazioni dello stesso periodo dell’anno scorso, con la quota al 6,1% a fronte del 6,6%.

Crescono le immatricolazioni per i modelli Alfa Romeo:

Stelvio +28,55%;

Giulia +21,1%;

Giulietta +13,2%.

Complessivamente le registrazioni del marchio in ottobre sono quasi 4.300, con una quota dello 0,4% (in crescita di 0,1 punti percentuali), mentre nel progressivo annuo le Alfa Romeo immatricolate sono oltre 45.600, pari a una quota dello 0,3%.

Cresce anche Jeep: in Ottobre, le 11.500 vendite sono aumentate del 5,1%, con una quota di mercato pari allo 0,9%.

Da Gennaio le Jeep registrate sono poco meno di 144 mila (in crescita dell’1,2% rispetto al 2018), per una quota dell’1,1%.

Segno + anche per le Renegade con oltre 6 mila vendite in Ottobre – il 19,2% in più rispetto all’anno precedente- e quasi 71 mila nell’anno, per una crescita del 14,8%.

Quintuplicate, rispetto ad Ottobre 2018, le vendite per Wrangler.

Il marchio Fiat, con quasi 46.900 immatricolazioni, ottiene una quota del 3,9%.

Nell’anno, il brand registra quasi 563 mila vetture, per una quota del 4,2%.

Le più vendute del segmento A, sia in Ottobre sia nel progressivo annuo, sono ancora Panda e 500:

in Ottobre quasi 14.800 immatricolazioni per Panda e 156.400 nell’anno, in crescita dell’11,5%

13.800 le registrazioni di 500 nel mese (+6,3%) e poco meno di 165.300 nel progressivo annuo.

Positivo il risultato di Lancia che ha registrato oltre 4.800 vetture nel mese (+6,9% per una quota dello 0,4%) e quasi 50.700 nel progressivo del 2019, in crescita del 26,7% e una quota dello 0,4%, +0,1 punti percentuali.

Regge la crescita di Ypsilon, che rispetto a un anno fa incrementa le vendite dell’8,2%, mentre la crescita nell’anno è pari al 27,05%.