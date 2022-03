Crisi e guerra: a Potenza l’urlo dei 3000 agricoltori si è fatto sentire! I dettagli

Nel giro di qualche giorno una Giunta regionale straordinaria affronterà i temi posti dalla Coldiretti nel corso della giornata di mobilitazione che si è svolta oggi a Potenza, dinanzi alla sede della Regione Basilicata, alla presenza di 3 mila agricoltori e allevatori, accompagnati da 200 trattori, per chiedere interventi urgenti per bloccare le speculazioni in corso, che rischiano di amplificare le criticità degli approvvigionamenti e spingere ulteriormente i prezzi.

E’ l’impegno assunto dall’assessore regionale alle Politiche agricole, Vincenzo Baldassarre, che ha incontrato i manifestanti, alla presenza del governatore lucano, Vito Bardi, collegato da remoto, e del presidente della Terza Commissione, il consigliere regionale Piergiorgio Quarto .

Ha spiegato Quarto:

“Si lavorerà per costruire in primo luogo un pacchetto economico che possa consentire di intervenire velocemente per predisporre delle misure di aiuto per rispondere alle priorità messe in campo dalla Coldiretti a cominciare dalla ristrutturazione del debito attraverso le garanzie gratuite di Ismea e un fondo di un rotazione regionale, per continuare poi con interventi sui costi energetici, e dei mangimi e dei farmaci utilizzati dalle aziende zootecniche ed infine sulla possibilità di intervenire sul costo del trasporto della manodopera agricola”.

