Crisi in Ucraina, il Potenza Calcio fa appello al gran cuore dei Potentini: ecco cosa serve ora

Il Potenza Calcio ringrazia il gran cuore dei potentini che hanno risposto celermente all’appello di pochi giorni fa scrivendo:

“Decine di persone, tra ieri ed oggi, sono venute al “Viviani” per portare il loro aiuto e sostegno al popolo ucraino, aderendo alla nostra iniziativa solidale.

Abbiamo raccolto già tantissima roba.

Grazie di cuore a tutti voi!

Da domani, per una questione logistica, accetteremo ESCLUSIVAMENTE coperte, medicinali, cibo e prodotti per bambini, maggiormente richiesti in questo momento.

Vi ricordiamo che servirebbero anche dei lettini per bambini che saranno consegnati ad un’Associazione italiana che accoglierà famiglie e bambini provenienti dai territori colpiti dalla guerra.

CALENDARIO RACCOLTA PRESSO STADIO “VIVIANI”

(La zona raccolta sarà ubicata nei pressi del botteghino all’INTERNO dello stadio, alle spalle dell’ingresso Curva)

GIOVEDÌ 3 MARZO – dalle ore 15.30 alle ore 16.30

VENERDÌ 4 MARZO – dalle ore 10.30 alle ore 11.30

SABATO 5 MARZO – dalle ore 10.00 alle ore 12.00

ELENCO BENI RACCOLTA

ALIMENTI

Pasta

Alimenti e pappe per bambini

Olio di Oliva

Olio di girasole

Riso

Caffè

The

Farina

Sale

Zucchero

Fette biscottate

Latte e latte per bambini

Nutella

Merendine

Tonno

Barattoli di conserve

Formaggi sottovuoto

Carne in scatola

MEDICINALI

Oki Task

Aspirina

Tachipirina

Ibuprofene

bende

siringhe

siringhe per coagulazione del sangue

bende elastiche

antidolorifici

antinfiammatori

insulina (lunga durata)

metformina

vitamine

lacci emostatici

materiale per primo soccorso

VARIE

Colori e album da disegno per i bambini

Pannolini

Prodotti per igiene personale

Teli antigelo

Coperte

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo stampapotenzacalcio@gmail.com“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)