“Da Pignola a Denver la nostra studentessa Antonella, con i suoi genitori, si fa testimone delle tradizioni lucane”. Ecco le foto

18 Agosto 2025

“Un grande orgoglio per la nostra comunità vedere Antonella Lovaglio, studentessa di Pignola selezionata dal suo istituto scolastico, protagonista del programma di gemellaggio tra Potenza e Denver”.

Così annuncia il sindaco di Pignola Antonio De Luca che aggiunge:

“Un’iniziativa che unisce le nuove generazioni, valorizza le radici e apre prospettive di crescita culturale e umana.

Particolarmente emozionante la presenza dei suoi genitori, Filomena e Michele, che hanno voluto seguire questo percorso di scambio e condivisione.

Vedere anche Michele con il mantello degli Angeli della nostra Patrona, indossato con commozione e portatore della storia e della devozione a San Rocco, simbolo identitario e spirituale anche oltreoceano, è stato davvero bello.

Grazie al Centro studi internazionali Lucani nel Mondo di Luigi Scaglione e al Denver Sister Cities International con Stephen La Rocca per aver reso possibile questo progetto.

Ecco le foto.