Dalla provincia di Potenza a Salerno per andare a scuola: “al cambio di orario resteranno a piedi”. La denuncia

Continuano i disagi per gli studenti nel potentino.

Ecco quanto segnalato alla nostra Redazione:

“Salve, siamo genitori di alunni che si recano da Sasso di Castalda-Brienza (PZ) a Teggiano (SA), ‘Istituto Pomponio Leto’.

Da oltre due anni, abbiamo contattato gli enti preposti per un cambio percorso che agevolasse i ragazzi di Sasso, non essendoci una coincidenza per Brienza (dove prendono la linea della Gambioli).

Ad oggi subentra un altro problema, segnalato già a Marzo di quest’anno sempre agli enti preposti, cioè il cambio orario delle lezioni che avverrà nei prossimi giorni.

​Dopo decine di contatti ai vari uffici, già dalla chiusura dell’anno scolastico, che ci assicuravano e rimpallavano da uno all’altro, l’ultima di ieri tramite il Sindaco di Sasso di Castalda, non abbiamo riscontri.

I ragazzi, al cambio di orario scolastico, resteranno a piedi.

Non sappiamo più cosa fare.

Tutto tace.

Cosa dire ai ragazzi?”.

