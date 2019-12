Danni maltempo: il Prefetto di Potenza Vardè a Lauria e in visita ai feriti della tromba d’aria

Il Prefetto della provincia di Potenza Vardè, nella mattinata odierna, si è recato a Lauria per constatare personalmente lo stato dei luoghi dove ieri sera si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato il ferimento grave di alcune persone che si allenavano in una palestra.

Il Prefetto ha anche partecipato alla riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) convocato dal Sindaco di Lauria, Lamboglia, alla presenza dei responsabili della Protezione Civile Regionale, per esaminare le complesse problematiche riguardanti la messa in sicurezza dell’area in cui si è verificato l’incidente.

Il Prefetto Vardè si è successivamente recato, insieme al Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo, Barresi, presso il nosocomio del capoluogo per accertarsi in particolare delle condizioni molto serie di una giovane ragazza e di altre tre persone meno gravi, ferite nella sfortunata circostanza.

Il Prefetto ha portato ai familiari della giovane e degli altri ricoverati la sua vicinanza e solidarietà.