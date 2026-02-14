Dichiarazione dei redditi, nella precompilata anche il bonus sport: queste le altre novità

La dichiarazione dei redditi 2026 cambia e si fa ancora più completa.

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di compiere un ulteriore passo verso la dichiarazione automatica, quella che dovrebbe permettere ai contribuenti solo la verifica e l’invio della domanda.

Per farlo, vengono inserite in automatico tutta una serie di spese, come quelle sportive e sanitarie, che restano spesso cartacee e quindi escluse.

Per questo, come spiega quifinanza, “la precompilata 2026 fa un salto in avanti e integra i dati relativi alle spese sportive dei figli, le detrazioni per psicologi e fisioterapisti, il canone d’affitto e anche i lavori edilizi minori.

La dichiarazione dei redditi 2026 dovrebbe quindi essere più semplice, ma soprattutto evitare errori dovuti ai codici e ai modelli richiesti in fase di compilazione.

L’Agenzia delle Entrate punta a semplificare la dichiarazione dei redditi.

La precompilata diventa più completa e per molte persone basterà solamente cliccare sull’invio del modello senza fare ulteriori modifiche.

La stima dell’ente è che oltre il 45% dei cittadini non dovrà fare integrazioni.

Si tratta di un passo avanti importante nel più ampio quadro della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023.

Questa prevede che entro il 2027 si approdi alla dichiarazione pronta: l’Agenzia delle Entrate si farà carico di incrociare tutti i dati, compilando interamente il nuovo Modello 730 per il cittadino.

Resta aperta la possibilità di intervenire in caso di errori o mancanze con aggiunte manuali, ma per moltissimi, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, il modello sarà praticamente pronto all’invio.

Anche per i liberi professionisti si punta, dal 2027, alla precompilata estesa.

Saranno quindi inserite in automatico le spese deducibili e i contributi previdenziali.

La precompilata 2026 prevede l’inserimento in automatico delle spese sostenute per l’attività sportiva relativa ai figli.

Sono comprese le spese per i figli tra i 5 e i 18 anni presso palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche e scuole calcio.

I dati saranno trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Cambia per i cittadini l’obbligo di conservare le ricevute e tutti i moduli necessari per registrare le spese all’interno della dichiarazione dei redditi.

Rientrano tra le spese inserite in automatico anche quelle relative alle rette degli asili nido e i contributi per baby-sitter.

Novità anche sul fronte delle prestazioni sanitarie.

Nel 2026 saranno incluse nuove tipologie di spesa trasmesse direttamente al sistema della Tessera Sanitaria.

Oltre a farmaci e visite mediche, saranno incluse anche le spese per:

psicologi;

fisioterapisti;

logopedisti.

Attenzione: l’importo delle detrazioni del 19% è calcolato automaticamente e non serve alcun intervento manuale.

Già negli scorsi anni, la precompilata comprendeva l’integrazione di dati relativi ai bonus come ristrutturazioni edilizie e Superbonus.

Dal 2026 arrivano anche le comunicazioni relative ai bonus considerati minori, come quelli per mobili, infissi, caldaie e climatizzatori.

Anche i contratti di locazione saranno registrati dall’Agenzia delle Entrate e quindi sarà possibile riconoscere da subito le detrazioni in caso di affitti per studenti, lavoratori fuori sede e giovani under 31.

Sulla necessità di comunicare i dati dei bonifici, saranno gli istituti di credito a farlo agganciandosi direttamente all’Agenzia delle Entrate”.