Potenza: venti studentesse dell’Istituto IPSIA “G. Giorgi” alla giornata di Raccolta del Farmaco sperimentano con entusiasmo il volontariato. Bravissime

Per il terzo anno consecutivo l’Istituto IPSIA “G. Giorgi” di Potenza, – Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale -, nell’ambito del percorso di Formazione Scuola Lavoro, ha partecipato alla 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, ( 10-16 Febbraio 2026), aderendo all’iniziativa proposta dal Dottor Nicola Di Pietro.

La classe 3^S ha preso parte all’evento sperimentando con entusiasmo il ruolo di volontario.

Svoltasi il 13 Febbraio 2026, la giornata di Raccolta del Farmaco ha visto oltre venti studentesse protagoniste attive dell’iniziativa: con impegno e spirito di solidarietà hanno partecipato alla raccolta di farmaci da banco e dato impulso a un’efficace campagna di sensibilizzazione della comunità sul tema, sempre più attuale, della povertà sanitaria.

Ha dichiarato una delle studentesse:

“È stato un giorno importante per noi.

Abbiamo compreso come un piccolo gesto di solidarietà possa fare la differenza nella vita delle persone più bisognose”.

Il Dirigente scolastico, Prof. Michele Carmine Nigro, insieme alle docenti Prof.sse Forenza Rosa e Giordano Maria, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’educazione alla solidarietà e alla responsabilità sociale.

Ha affermato il Prof. Nigro:

“Questo progetto è un esempio concreto di come la scuola possa fare la differenza nella vita dei ragazzi e della comunità”.

Hanno affermato le docenti Prof.sse Forenza e Giordano:

“L’iniziativa ha riscosso grande successo e ha confermato l’impegno dell’Istituto a favore della solidarietà e della lotta alla povertà sanitaria.

I nostri studenti sono già pronti a continuare e a fare la differenza!”.