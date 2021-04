Emergenza Covid Basilicata: 172 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 16.04.2021.

Report dati processati in data 15 Aprile 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.763

Test antigenici totali 13.214

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 181

Tamponi negativi n. 1.582

RICOVERATI N. 186

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 74

DECESSI TOTALI N. 0

172 positivi residenti:

1 Anzi (domiciliato a Potenza)

9 Atella (n. 1 domiciliato a Ruvo del Monte)

10 Avigliano (n. 1 domiciliato ad Atella; n. 1 domiciliato a Melfi)

10 Barile

2 Bella

6 Bernalda

3 Brienza

1 Castelluccio Inferiore

1 Craco

2 Ferrandina

6 Garaguso

1 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Lauria

3 Lavello

2 Marsicovetere

29 Matera

4 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

3 Palazzo San Gervasio

6 Picerno

4 Pisticci

13 Policoro

2 Pomarico

15 Potenza

2 Rapone

10 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

1 Rotonda

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

4 Tito

4 Tolve

4 Tursi

3 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata n. 4

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Kosovo (domiciliato a Matera)

2 Puglia (1 domiciliato a Garaguso; 1 domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione n. 5

2 Calabria

2 Lombardia

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 74

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 63

1 Balvano

1 Brienza

1 Castronuovo di sant’Andrea

3 Corleto Perticara

4 Ferrandina

20 Francavilla in Sinni

4 Lauria

8 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Miglionico

1 Nova Siri

1 Picerno

1 Pietragalla

1 Pignola

2 Pisticci (n. 1 domiciliato a Matera)

3 Policoro

2 Roccanova

1 Satriano di Lucania

1 Senise

1 Tramutola

1 Trecchina

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 10

2 “Altro Stato estero” (domiciliati a Corleto Perticara)

1 Bangladesh (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Costa d’Avorio (domiciliato a Corleto Perticara)

3 Guinea (domiciliati a Corleto Perticara)

2 Libia (domiciliati a Corleto Perticara)

1 Umbria (domiciliato a Policoro)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

1 Lazio

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.395

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.209

DECEDUTI RESIDENTI N. 478

GUARITI RESIDENTI N. 15.428

