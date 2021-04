Potenza: un Premio agli Psicologi Lucani in ricordo di Giovanna, strappata alla vita a soli 28 anni. Ecco come partecipare

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata istituisce il “PREMIO GIOVANNA PASTORESSA” rivolto agli Psicologi Lucani e dedicato alla giovane collega prematuramente scomparsa, ricordata per la sua professionalità e le sue spiccate doti umane caratterizzate da cordialità, gentilezza, vitalità ed entusiasmo per la professione psicologica e per la vita.

La prima edizione del Premio GIOVANNA PASTORESSA 2021 è un riconoscimento per la memoria di una giovane e valida psicologa che ci ha lasciato il 16 dicembre 2019 in un tragico incidente mentre si allenava in palestra nella sua amata Lauria (PZ).

Giovanna Pastoressa ha conseguito:

la Laurea in Psicologia Clinica e della Salute presso L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti il 27/09/2016;

ha svolto esperienze formative in ambito clinico-sanitario e dopo la laurea si è iscritta nell’anno 2018 all’Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata;

ha conseguito nel giugno 2018 il master di I livello in “Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane” presso L’Università degli Studi Niccolò Cusano;

ha perfezionato la sua formazione con un Master in psicologia scolastica presso l’istituto “Galton psicologia e Neuroscienze”;

ha frequentato il primo anno della Scuola Quadriennale in Psicoterapia Gestaltica Integrata – SiPGI presso la sede di Torre Annunziata (NA).

Il 16 Marzo 2019 ha costituto insieme ad altri colleghi il Centro Risorse Emotive a Lauria (PZ) occupandosi di Psico-nutrizione, percorsi di sostegno psicologico ad adolescenti e laboratori di saluto-genesi e ha progettato percorsi sulla gestione dello stress e resilienza e uno sportello di consulenza psicologica relative alle difficoltà di apprendimento.

Ha sempre amato lo sport e gli stili di vita salutari, ha collaborato con diverse associazioni di volontariato soprattutto con finalità aggregative e ludiche.

TEMA

Il Bando è rivolto agli psicologi della Basilicata, iscritti all’Ordine negli ultimi 6 anni e si propone di coinvolgere i giovani psicologi Lucani a partecipare ad una competizione che riguarda lo scritto di una tesi di specializzazione o tesi di laurea su tematiche care alla Dr.ssa Giovanna Pastoressa.

Il/la Candidato/a iscritto/a all’Ordine degli Psicologi della Basilicata dal 1 Gennaio 2015, dovrà presentare entro 180 giorni dalla pubblicazione del seguente bando, una tesi di Laurea pubblicata in qualsiasi Ateneo Italiano, oppure Scuola di specializzazione post-laurea quadriennale di psicoterapia riconosciuta dal MIUR.

Gli argomenti dell’elaborato dovranno essere centrati sulle seguenti tematiche di natura psicologica:

resilienza;

alimentazione e psicologia;

sport e psicologia;

parità di genere e non violenza;

psicologia scolastica.

Saranno valutati le tesi corredate e accompagnate da apposito abstract e bibliografia.

Ecco due foto della presentazione del Bando avvenuta in data odierna.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)