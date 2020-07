“Eterno riposo compromesso a Maratea”: nel cimitero strutture danneggiate e infiltrazioni nei loculi! La denuncia

A Maratea (PZ) i cittadini sono su tutte le furie.

A destare sconcerto, la situazione in cui versa il cimitero.

Ecco quanto segnala alla Redazione un nostro lettore:

“Eterno riposo compromesso a Maratea.

Tegole pericolanti e tetti che recano i segni del maltempo dello scorso Inverno: è questo l’indecoroso spettacolo che si presenta agli occhi di tutti coloro che si apprestano a far visita ai propri cari defunti presso il cimitero, oggi.

Strutture danneggiate e mai ripristinate che favoriscono l’infiltrazione di acqua nei loculi sottostanti.

È così che meritano di riposare i nostri cari più o meno prematuramente strappati alla vita?

Da mesi, ancora oggi nessuno ha preso nessun provvedimenti.

In un luogo in cui il rispetto viene negato persino a coloro che non ci sono più, sono vane le prospettive per i restanti vivi”.

Cosa ne pensate?

Ecco le foto.

