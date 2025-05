Giovani amministratori e amministratrici di Basilicata a Palermo: “Una speranza per il nostri territorio”. I dettagli

Una nutrita delegazione di giovani amministratori e amministratrici di Basilicata sono presenti alla XIV° Assemblea Nazionale ANCI Giovani in corso di svolgimento a Palermo.

Nel corso delle due giornate di lavoro sono stati organizzati diversi laboratori tematici della Scuola ANCI Publica centrati sulla comunicazione e sulle politiche europee delle città, a cui alcuni degli amministratori lucani prenderanno parte.

Uno di questi è mirato ad aumentare le proprie capacità comunicative e di impatto soprattutto nelle presentazioni in pubblico che sarà seguito da quello che rappresenterà l’occasione per condividere informazioni, fonti, modelli organizzativi e strumenti di lavoro per realizzare un approccio strategico alla gestione del bilancio dei Comuni per incardinare le opportunità che l’Europa offre all’interno dei processi di pianificazione strategica e di attivazione delle risorse.

Dichiara il coordinatore regionale dei giovani amministratori di Basilicata, Giulio Traietta:

“Le assemblee annuali sono sempre un’ottima occasione di confronto e scambio di buone pratiche tra gli amministratori di tutta Italia, ma soprattutto, incontrarci significa sentirci meno soli in un ruolo che molte volte è solitario ed oggi è diventato più complesso”.

Così il Presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca:

“I giovani amministratori di Basilicata rappresentano una speranza per il nostri territorio che dobbiamo preservare e valorizzare.

Essere amministratori e amministratrici significa soprattutto incontrarsi per condividere politiche comuni che posson incontrarsi”.