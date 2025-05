Potenza: tutto pronto per uno degli appuntamenti del festival diffuso che per tutto il mese di maggio animerà la città. Il programma

Nell’ambito del ricco cartellone Gropius Music Festival 2025, il Liceo Musicale “Walter Gropius” di Potenza, in collaborazione con la sezione di Potenza dell’Unione Italiana Ciechi e il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e del Comune di Potenza, propone un significativo e coinvolgente evento della rassegna: il concerto “Le Note dell’Anima”, in programma il 19 maggio alle ore 19:00 nella Chiesa di San Giuseppe, in via Gavioli 3 a Potenza.

Il titolo si ispira a un elemento affascinante e invisibile degli strumenti ad arco: l’anima, quel piccolo cilindro di legno nascosto all’interno del violino, della viola, del violoncello e contrabbasso che non si vede ma è essenziale per dare equilibrio, vibrazione e risonanza allo strumento.

Come l’anima dello strumento è invisibile ma fondamentale, così è la musica: una forza profonda, che attraversa le persone, dà voce alla loro interiorità e accende emozioni.

Proprio questo è il significato evocato dalla locandina dell’evento: la luce che penetra all’interno di uno strumento ad arco e illumina l’anima rappresenta simbolicamente ciò che la musica fa con le persone – le attraversa, le rivela, le mette in relazione.

L’orchestra B.R.A.V.O. (Blind. Rhythm. Art. Virtuosity. Orchestra) del Liceo Musicale “Walter Gropius” di Potenza include oltre agli archi, anche tutte le altre famiglie strumentali orchestrali, fisarmonica e cantanti soliste.

Protagonista della serata, questa orchestra rappresenta un esempio straordinario di inclusione, dimostrando come la direzione orchestrale e l’esecuzione musicale possano essere spazi di espressione e crescita per persone con disabilità.

Attraverso il talento e la dedizione dei suoi membri, B.R.A.V.O. incarna l’eccellenza artistica e il valore della musica come strumento di integrazione e sviluppo personale.

Il nome dell’orchestra riflette il cuore del progetto: un tributo alla sensibilità del direttore (Blind), al ritmo che unisce (Rhythm), all’arte che eleva (Art), alla virtuosità degli studenti (Virtuosity) e alla forza del collettivo (Orchestra).

Il programma musicale abbraccia stili e periodi differenti, dal barocco al contemporaneo:

Anton Diabelli

Minuetto e trio in Do M

LASAPONARA ANTONIO (pianoforte solista)

Giovanni Bottesini

Concerto per Contrabasso n. 2, Tempo I, Moderato

DANIELE TIRONE (contrabbasso solista)

Muzio Clementi,

Rondò dalla Sonatina op.36 n.6

Edvard Grieg

Walzer op.12 n.2

VITTORIA CARULLI (pianoforte solista)

Camille Saint Saens

Concerto per violoncello n. 1 op.33, II movimento

OLIVIER ROMANIELLO (violoncello solista)

W.A. Mozart

Recitativo e aria della contessa dalle Nozze di Figaro

“E susanna non vien, Dove sono i bei momenti”

RAFFAELLA BLASI (soprano)

J.S.Bach

Minuetto e Badinerie per fl. e archi

dalla Suite n. 2

MARIANNA CAIVANO (flauto solista)

Antonio Vivaldi

Concerto per 2 violini in La minore, tempo I, Allegro

SOFIA FASANELLA e MARIANNA VASTI (violini solisti)

Prof. Salvatore Cella

Antonio Vivaldi

Concerto per 2 flauti in Do maggiore op.47 n.2, tempo I, Allegro molto

MARIANNA CAIVANO e FRANCESCA PACE (flauti solisti)

Prof. Salvatore Cella

Antonio Vivaldi

Largo

da “Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione” op. VIII n. 4 (L’Inverno)

REBECCA RINALDI (violino solista)

Prof. Salvatore Cella

Antonio Vivaldi

Concerto per fagotto in la minore, Op.8 n.2 Allegro ma molto moderato

ROCCO FEZZUOGLIO (fagotto solista)

Prof. Salvatore Cella

N. Rimskij-Korsakov

Volo del Calabrone,

dall’opera “La fiaba dello zar Saltan”

elaborazione di Salvatore Cella

FRANCESCO SANTARSIERO (fisarmonica solista)

Prof. Salvatore Cella

Jeaux d’Enfant

da Le Cirque du Soleil

arr. Angela Freno

ROCCO CERALDI (fisarmonica solista)

ROCCO FEZZUOGLIO (fagotto solista)

Prof. Salvatore Cella

“Le Note dell’Anima” è uno dei tanti appuntamenti del Gropius Music Festival 2025, un festival diffuso che per tutto il mese di maggio animerà Potenza e dintorni con concerti, masterclass, ensemble giovanili e contaminazioni sonore, inserito nel prestigioso cartellone del Maggio Potentino 2025 del Comune di Potenza.

Tra gli eventi in programma:

“Après-midi à la tour” alla Torre di Picerno (4, 18 e 25 maggio),

“Songs and Groove” (16 maggio),

“Masterclass di percussioni” (23-24 maggio),

“GropiuSpring Concert” (27-28 maggio),

“Let’s Groove” (5 giugno),

“èCello” (6 giugno),

“Harmoniae” (9 giugno) presso la Villa Romana di Malvaccaro a Potenza.

Ingresso libero e aperto a tutti: un’occasione unica per vivere la musica come strumento di incontro, crescita e scoperta.

Per informazioni:

www.liceoartisticoemusicale.edu.it

https://sites.google.com/view/gropiusmusicfestival/home-page