Giuseppe Conte in Basilicata! Ecco quando

L’ex Premier Giuseppe Conte prosegue il suo tour elettorale in giro per l’Italia con un’importante tappa in Basilicata a sostegno:

della riconferma di Viviana Verri per la città di Pisticci per M5S,

di Alessia Araneo Candidata Sindaca di Melfi sempre per M5S.

Quindi le tappe lucane sono previste a Melfi, in Provincia di Potenza e a Pisticci, in provincia di Matera.

Ecco i dettagli.

Domenica 19 Settembre:

Melfi – Cattedrale di Melfi – ore 14:00

Lunedì 20 Settembre:

Marconia di Pisticci

Delegazione Comunale, Via Genova – ore 19:00

