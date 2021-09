Coronavirus Italia: 2.800 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 13 Settembre 2021, il numero dei nuovi positivi è di 2.800 contro i 4.664 di ieri (pesa il classico ‘effetto weekend’, con i pochi tamponi del lunedì), ma soprattutto i 3.361 di lunedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di circa il 15%.

I tamponi scendono a 120.045, 147mila meno di ieri, con il tasso di positività che sale dall’1,7% al 2,3%.

I decessi nelle 24 ore sono 36 (ieri 34), per un totale di 129.955 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In crescita i ricoveri, altro dato atteso il lunedì viste le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 4 in più (ieri +12) con 35 ingressi del giorno, e salgono a 563, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 87 unità (ieri -4), 4.200 in tutto.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.353.346, oggi 4.186.