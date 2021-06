Grande emozione per Donato a rappresentanza di Potenza: la sua foto in una maxi-bandiera a Roma per tifare la Nazionale di calcio! Complimenti

C’è anche una rappresentanza lucana nei 900 metri quadrati che compongono la maxi-bandiera italiana installata a Roma nella sede centrale di Poste Italiane, in viale Europa, per sostenere la Nazionale di calcio impegnata ad euro 2020.

Tra i 1200 volti dell’azienda che compongono la bandiera da record, alta 60 metri e larga 15, c’è anche quello del direttore dell’’ufficio postale di Potenza 3 Donato D’Onofrio.

Ha commentato il dipendente di Poste Italiane appena ha saputo che la sua foto, insieme a quella di tanti altri colleghi d’Italia, sarebbe diventata parte del Tricolore che campeggia su una delle facciate del quartier generale dell’azienda:

“Ho sposato con entusiasmo tutte le iniziative di Poste italiane, e da buon appassionato di calcio non potevo certo far mancare il mio apporto alla Nazionale Italiana.

Sono orgoglioso di essere stato scelto con il mio semplice sorriso a comporre un tricolore grandissimo, per augurare alla nostra nazionale di diventare come noi, i numeri uno”.

Donato ha 52 anni e vive a Potenza, il capoluogo lucano.

E’ sposato con Jole da ventidue anni ed è papà di 2 splendidi ragazzi Angelo e Francesco.

Spiega visibilmente entusiasta:

“Sono più di trent’anni di servizio.

Sono sempre molto positivo, vengo ogni giorno con lo spirito giusto per fare il bene dell’azienda.

Sono uno sportivo, nel tempo libero mi alleno con l’energia che mi contraddistingue.

Il solo pensiero di essere vicino idealmente all’azienda e alla nazionale di calcio mi riempie di entusiasmo.

Il tricolore imperante della bandiera con le nostre immagini accende i nostri cuori.

Forza azzurri, sempre!”.

La maxi-bandiera, che ricopre interamente la facciata del grattacielo che ospita gli uffici direzionali di Poste nel quartiere Eur, è stata composta da una rappresentanza di dipendenti dell’azienda che ha partecipato all’iniziativa Posteitaliani, inviando la propria foto e, “mettendoci la faccia”, ha voluto incoraggiare i ragazzi di Roberto Mancini in vista dell’impegno della Nazionale agli Europei.

Un sostegno che il ct ha ricambiato in una cartolina di ringraziamento inviata ai dipendenti presenti sulla maxi bandiera.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sostenendo il progetto di rinnovamento che la FIGC porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi.

