Grande successo per Picerno: da oggi, per la prima volta, il calcio professionistico anche in questo stadio! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Picerno:

“In relazione alla “VICENDA STADIO”, esprimo la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità per il completamento dello “Stadio Comunale Donato Curcio” che da oggi, è nuovamente a disposizione della prima squadra, delle bambine e dei bambini, ragazze e ragazzi di Picerno oltre che dei Comuni limitrofi che potranno frequentare la Scuola Calcio e calpestare il terreno di gioco di questo splendido stadio.

Sono stati giorni difficili e pieni di tensione per riuscire ad ottenere le autorizzazioni per disputare le gare di Lega Pro a Picerno, e per questo ringrazio le forze dell’ordine, il Questore ed i funzionari della Questura.

Ringrazio i componenti della Commissione Pubblico Spettacolo, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i tecnici comunali, i dirigenti del Picerno Calcio Greco e Curcio e tutto lo staff dell’AZ Picerno.

Uno sforzo immane che ci ha dato la possibilità di portare il calcio professionistico per la prima volta nella storia in un piccolo comune della Basilicata.

Ringrazio il Comune di Potenza, l’assessore Patrizia Guma, il Sindaco Guarente, la Società Potenza Calcio ed il Presidente Caiata che ho direttamente coinvolto per ottenere il nulla osta fondamentale per il completamento della documentazione che ha consentito all’AZ Picerno di iscriversi al campionato di Lega Pro.

Ringrazio la Città di Potenza per averci ospitato, supportato e sopportato in questi due anni.

Sono dispiaciuto per le polemiche dei giorni scorsi sullo Stadio Viviani, ed auspico che il buonsenso prevalga e che le due Società, possano tornare a sedersi ad un tavolo intorno al quale trovare soluzioni alle loro controversie all’interno delle quali non mi è dato entrare.

E’ necessario, fondamentale dirci, che con senso di responsabilità di tutti, si risolvano le questioni economiche e si ricostruiscano relazioni per progettare un futuro che veda Potenza e Picerno come consorelle che collaborano allo sviluppo dello sport e del calcio in Basilicata.

Sono convinto che le amministrazioni di Potenza e Picerno faranno la loro parte per ristabilire un clima sereno e collaborativo per le due società“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)