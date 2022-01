Green Pass anche per il Reddito di Cittadinanza: le anticipazioni

A rischio il reddito di cittadinanza per i percettori del beneficio senza green pass light?

Dal Governo sta per varare un nuovo Decreto che ha come oggetto principale l’obbligo di esibire il Green Pass.

Come anticipa “Tgcom24”:

“Il mix tra la legge di Bilancio e il decreto del 7 gennaio che inasprisce le regole sulla certificazione portano a questo risultato.

Chi percepisce il sussidio dovrà infatti obbligatoriamente frequentare i centri per l’impiego; ma per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green pass light (che si ottiene con il tampone).

Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno.

E’ una morsa che continua a stringersi quella nei confronti dei No vax.

Non solo verso i lavoratori che già da mesi devono presentare il Green pass ora anche i disoccupati che percepiscono il Reddito di cittadinanza dovranno adeguarsi.

Per entrare in banca o in un ufficio postale dall’1 febbraio si dovrà presentare la certificazione.

Ma non solo, anche i centri per l’impiego saranno territorio off limit per chi non è vaccinato o quantomeno tamponato.

Lo stabilisce l’ultima legge di bilancio che nella revisione del Reddito di cittadinanza ha messo l’obbligo di frequentazione dei centri per l’impiego con l’immediata sospensione del sussidio in caso contrario”.

