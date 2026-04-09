Il Potenza Calcio ricevuto dal Prefetto, dopo lo storico successo sportivo. Ecco i dettagli

Per un giorno la Prefettura di Potenza si è simbolicamente tinta dei colori rossoblù, accogliendo l’entusiasmo, l’orgoglio e la passione che la recente vittoria della Coppa Italia Serie C ha regalato alla città e all’intera Basilicata.

Questo pomeriggio, infatti, affiancato dai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha incontrato, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, dirigenti, tecnici, giocatori e staff della società del Potenza Calcio, protagonista dello storico successo sportivo che ha portato la squadra lucana tra le eccellenze del panorama calcistico nazionale di categoria.

Istituita nel 1972, la Coppa Italia Serie C, già Coppa Italia Semiprofessionisti, rappresenta una competizione storica del calcio italiano, profondamente legata alle realtà sportive dei territori e al cosiddetto “calcio di provincia”, autentica espressione di passione, sacrificio e identità locale.

Nel tempo, il torneo è divenuto un importante palcoscenico per società e giovani talenti, spesso trampolino di lancio verso categorie superiori, conservando il fascino delle competizioni in cui determinazione e spirito di squadra fanno la differenza.

In questo solco si inserisce il successo del Potenza Calcio, che è entrato nell’albo d’oro della competizione, scrivendo una delle pagine più significative della propria storia sportiva e regalando un risultato destinato a rimanere nella memoria e nei cuori della tifoseria e dell’intera comunità lucana.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima particolarmente gioviale e festoso, il Prefetto ha sottolineato:

“il grande valore dell’obiettivo raggiunto dalla società rossoblù, che assicura all’intera provincia potentina una vetrina importante, ai vertici dello sport nazionale”, evidenziando in particolare “la forza e la coesione del gruppo”.

L’obiettivo finale dello sport e delle società sportive – ha proseguito il Rappresentante del Governo, che ha consegnato una targa nelle mani del patron Donato Macchia – è prima di ogni altro quello di lanciare esempi positivi, anche sul piano sociale, per creare prospettive di crescita attraverso la promozione di modelli sani e, in questo contesto, la società del Potenza Calcio ne è un valido esempio.

Lo sport, con i valori di cui è portatore, in primis il rispetto delle regole, la considerazione dell’avversario, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza, grazie alla sua trasversalità culturale è uno straordinario strumento per sviluppare nuove politiche sociali sul territorio e migliorare ogni comunità”.

Nel corso della visita, la società rossoblù ha donato al Rappresentante del Governo la maglia iconica del Potenza Calcio, personalizzata con il suo nome, a testimonianza del forte senso di appartenenza che lega la squadra alla propria comunità e alle Istituzioni del territorio.

Il Prefetto Campanaro ha, infine, rivolto parole di grande apprezzamento al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri ed al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, per l’eccezionale impegno che le Forze di Polizia hanno profuso durante l’intera stagione calcistica, assicurando lo svolgimento delle partite in condizioni di sicurezza.