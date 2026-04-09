Terribile incidente sulla Bradanica: le vittime erano padre e figlio. Gli ultimi aggiornamenti

Sono due le vittime dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15:00 sulla statale SS655 “Bradanica” all’altezza della diga del Basentello, sul confine Basilicata-Puglia tra Irsina e Genzano.
Una Fiat Punto Evo, fa sapere rainews, con a bordo due persone si è scontrata con un bus di linea.
Nell’impatto frontale, morti entrambi i passeggeri dell’auto: padre e figlio pugliesi.
L’autista del mezzo pesante non ha riportato gravi conseguenze: è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi, in codice verde.
L’incidente è avvenuto all’altezza del km 103,7.
La statale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e i tecnici dell’Anas.