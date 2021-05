In Basilicata lo chef stellato Barbieri per registrare il programma Sky “4 Hotel”! I dettagli

Lo chef Bruno Barbieri, già ospitato a Matera nel 2016, in compagnia di Antonio Canavacciuolo, Joe Bastianich e Carlo Cracco, in occasione di una puntata di Masterchef, è tornato in Basilicata per le registrazioni del programma Sky “4 Hotel”.

Il format prevede che quattro proprietari di hotel della stessa area geografica si sfidino per dimostrare l’eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita presso la propria struttura gli altri tre e lo chef Bruno Barbieri che veste i panni di giudice.

In rappresentanza della Basilicata sono stati selezionati due alberghi di Matera, uno di Policoro e uno di Bernalda.

La puntata sarà visibile su Sky o Tv8 probabilmente questa estate.a

