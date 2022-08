In questo castello del Potentino incredibile successo per lo spettacolo che vede in scena una delle favole più belle di tutti i tempi! I dettagli

Nel Castello Fittipaldi, il 3 e il 4 Settembre (Sabato 3 alle ore 21:00, Domenica 4 replica pomeridiana ore 18:00) va in scena la performance teatrale STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA.

Successo inaspettato per lo spettacolo ‘Storia di una Bella e una Bestia’ in scena al Castello Fittipaldi di Brindisi Montagna il 3 e 4 settembre.

La richiesta ha superato le aspettative e la produzione ha deciso di portare le repliche da n. 2 a n. 5 in due giorni, realizzando tutti sold out in pochissime ore.

Nonostante questo, numeroso è il pubblico che non può al momento assistere allo spettacolo.

Gratitudine dal cast, dalla produzione e dal Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo La Rocca, che così esprime la soddisfazione per questo risultato:

‘Quando una favola incontra un luogo altrettanto da favola, il successo è assicurato.

Sono soddisfatto e orgoglioso del sold out ottenuto in poche ore per le 5 repliche che si terranno il 3 e 4 settembre nel nostro meraviglioso castello che continua a dare un grande valore aggiunto alla nostra accogliente cittadina.

Ospiteremo una grande produzione con professionisti di caratura nazionale e dal grande cuore; fin da ora vi assicuro che questa fortunata esperienza sarà senz’altro replicata nei prossimi mesi!’.

Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini, affiancato in scena da Valentina Corti e Federico Campaiola, tre attori talentuosi che meritano il pubblico presente:

Dichiara Mary Ferrara, la Direttrice di Produzione:

‘Sono contenta di questo risultato perché so che il pubblico, così caloroso e partecipe e che ringrazio di cuore, apprezzerà il lavoro fatto per questo spettacolo.

Soddisfazione che va condivisa con l’Amministrazione di Brindisi Montagna perché ha voluto e sta supportando il nostro lavoro e con la stampa locale grazie alla quale la notizia ha superato i confini, espandendo la richiesta anche alle regioni limitrofe.

Mi dispiace per il pubblico che non potrà assistere a queste repliche, assicuro però che organizzeremo nuove date, sarà una gioia condividere ancora il nostro lavoro con tutta la comunità lucana.’

Lo spettacolo

“Storia di una bella e una bestia” è ispirata a una tra le favole più belle di tutti i tempi e porta lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Ambientata all’interno del castello della Bestia, si svolgeranno le vicende che vedono protagonisti una Bestia (Alessio Chiodini), Belle (Valentina Corti) e un Narratore (Federico Campaiola) che riserverà delle sorprese.

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA fa incontrare le solitudini, le diversità e insegna ad amarle; è proprio l’amore il perno sul quale ruotano le vite dei protagonisti.

Il sacrificio diventa conoscenza di sé e alla fine del viaggio, per quanto breve, sembrerà di aver soggiornato in un castello in grado di fare vere magie.

