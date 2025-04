La comunità del Pantano di Pignola e Arioso si prepara alla canonizzazione del Beato Carlo Acutis dedicandogli questa bellissima opera: ecco le foto

La comunità del Pantano di Pignola e di Arioso si sta preparando alla canonizzazione del Beato Carlo Acutis.

Non a caso sta per essere terminata anche l’aula polifunzionale ad Arioso in Abriola dedicata proprio al Beato Carlo che servirà non solo nel presente ma anche alle generazioni future.

È già nota l’attività estiva che si organizza per i ragazzi e gli anziani e che dona l’opportunità di stare insieme trattando tematiche che guidano al raggiungimento della maturità nella fede in Cristo.

Infatti circa 100 ragazzi ogni estate si incontrato presso la Parrocchia di Arioso agendo da richiamo per tutta l’area del Pantano.

Don Antonio Meliante, sacerdote ormai da 24 anni a servizio della comunità di Pantano in Pignola e di Arioso in Abriola, condivide con la comunità, e con coloro che nel corso del tempo hanno risposto agli appelli di donazione, sull’ultimo bel traguardo raggiunto.

Ecco le sue parole:

“Venerdì 11 Aprile 2025 abbiamo montato una croce con l’immagine del nostro beato Carlo Acutis sul campanile.

Ringrazio Francesco il progettista, Carlo per il montaggio.

Offerto il tutto da un anonimo che ringrazio a nome dell’intera comunità.

Benedico di cuore“.

Ecco le foto e a seguire la locandina di una mostra in onore del Beato Carlo che avrà luogo proprio nell’aula polifunzionale ad Arioso dal 26 Aprile all’11 Maggio in collaborazione con l’associazione ANSPI Beato Carlo Acutis.