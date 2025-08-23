L’atleta lucano Alessandro Verre conquista la maglia di miglior scalatore al termine della prima tappa de ” La Vuelta” di Spagna! Complimenti

È iniziata oggi la Vuelta, terza corsa più antica tra i Grandi Giri del ciclismo su strada professionistico, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France.

La corsa spagnola è partita dalla reggia di Venaria Reale e si è animata solo nei chilometri finali nonostante un’iniziale fuga a sei.

Sorride l’Italia: Elia Viviani chiude la tappa al quarto posto e Alessandro Verre è il miglior scalatore.

Domani l’atleta di Marsicovetere indosserà la maglia a pois che difenderà in corsa.

Complimenti quindi all’atleta lucano per aver portato in alto il nome della Basilicata e un grande in bocca al lupo per domani.