Potenza: in provincia ladri entrano in due appartamenti in pieno giorno! Ecco cosa è successo

A Vietri di Potenza oggi c’è stato un furto in pieno giorno, poco dopo mezzogiorno.

Una banda di almeno quattro ladri è arrivata in paese con un’Audi scura e veloce.

Dopo aver girato in alcune zone, hanno forzato la porta di una casa e rubato diversi oggetti di valore, come elettrodomestici costosi e la borsa della proprietaria.

Poi hanno tentato un altro furto in una casa vicina, ma sono scappati dopo essersi accorti che dentro c’era la proprietaria.

I ladri indossavano mascherine per non farsi riconoscere e sono fuggiti in direzione Salerno.

I Carabinieri stanno indagando, anche con l’aiuto delle telecamere.