Lauria: grave carenza di personale medico sulle ambulanze del 118! La richiesta urgente del Sindaco

A Lauria (PZ) pare si sia verificata un’ulteriore carenza del personale medico sulle ambulanze del 118 portando disfunzioni nel servizio.

Scrive in proposito il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia:

“Stamane, vista la carenza di personale medico sulle ambulanze del 118, ho scritto agli organi competenti in materia affinché venga posto in essere tutto quanto necessario a fronteggiare una esigenza primaria, ad onor del vero non solo del nostro territorio.

In merito, pur riconoscendo la carenza storica di medici, ho chiesto di dar seguito alla formazione necessaria affinché i professionisti, che hanno dato disponibilità, possano essere quanto prima operativi sul campo“.

