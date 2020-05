Lauria: “negativi tutti i tamponi eseguiti a vigili urbani, medici curanti, personale del distretto, personale dell’ospedale ed utenti”

Buone notizie per il Comune di Lauria.

Come fa sapere il Sindaco, Angelo Lamboglia:

“Ho sentito la responsabile dell’ufficio Igiene, dott.ssa Marandola a cui va il mio ringraziamento per la disponibilità di sempre, che mi ha informato sulla NEGATIVITÀ di tutti i TAMPONI eseguiti a vigili urbani, medici curanti, personale del distretto, personale dell’ospedale ed utenti.

Inoltre mi ha confermato che, dopo l’esecuzione dei tamponi sulle forze dell’ordine in parte eseguiti ieri, si lavorerà per dar seguito alle ulteriori richieste riguardanti farmacisti ed altre categorie a rischio.

Come già ribadito in altre circostanze, la buona notizia di oggi se da un lato ci solleva, dall’altro non deve far venire meno il giusto livello di attenzione che necessita in questa delicatissima fase.

Infine, vista anche l’attivazione nella giornata di ieri del servizio ‘Drive Through’, utilizzato per effettuare il tampone a bordo della propria auto in modo sicuro e veloce, colgo l’occasione per ringraziare il distretto ed il personale medico tutto per la professionalità e la dedizione messa in campo.

Ognuno per la propria parte stiamo cercando di fare il possibile, consapevoli che insieme ed uniti ce la faremo!”.

