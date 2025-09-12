Lavori sulla Potenza-Sicignano: chiusa questa strada

A seguito di istanza presentata dall’azienda che si occupa dei lavori, il Comune di Vietri di Potenza comunica che la Strada Comunale Franco, nel tratto compreso fra l’intersezione con la strada Pellaro fino al km 20+350, altezza intersezione strada che conduce al frantoio Priore, resterà interdetta al traffico fino al 30 settembre 2025, dal lunedì al sabato incluso, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
Resterà aperta la domenica.
Tale ordinanza si rende necessaria al fine di garantire l’esecuzione dei lavori di montaggio predalles armatura e getto campate numero 9 e 10 del viadotto “Franco” del raccordo autostradale Sicignano-Potenza, che ricade sul territorio di Vietri di Potenza.