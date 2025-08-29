Maltempo a Potenza, attenzione: fango e acqua su questa strada!

In queste ore un temporale si è abbattuto sulla città di Potenza e tornano le preoccupazioni per le precipitazioni previste in giornata.
A rinvigorire il malcontento dei cittadini i tanti problemi in cui versano le strade del capoluogo.
Oggi, come nei nubifragi passati, sono non poche le zone del capoluogo che si stanno allagando, portando nuovamente alla situazione critica che si ripropone sempre a seguito di violenti temporali.
Città allagata e traffico in tilt, uno dei tanti disagi è causato dalle condizioni della zona Poggio Tre Galli.
Fango ed acqua invadono l’assetto stradale.
Come già accaduto altre volte, l’acqua raccolta in strada non riesce a defluire.
Vi raccomandiamo la massima prudenza.
Seguiranno aggiornamenti.