Maltempo in Basilicata: strade allagate e scuole chiuse!

Giornata da allerta arancione in Basilicata come in Puglia e Calabria. Sotto osservazione il Materano e il Metapontino.
Le criticità maggiori come fa sapere rainews si segnalano sulla statale 7 di Matera con allagamenti all’altezza dello svincolo per la diga di San Giuliano e dello svincolo per Grottole.
Non va meglio lungo la statale 106 “Jonica” paralizzata all’altezza della galleria di Scanzano Jonico.
Situazioni da monitorare sulla provinciale 154, la Tinchi-Basentana, e allagamenti allo svincolo di Torre Accio.
Scuole chiuse a Policoro, Montalbano, Bernalda, Tursi e Pisticci.
Il provvedimento è stato preso al fine di tutelare l’incolumità dei concittadini vista il rischio di allagamenti nel territorio comunale che potrebbero provocare disagi e pericoli di sicurezza.
Si invitano i cittadini a spostarsi solo in caso di stretta necessità e di fare assoluta prudenza ed attenzione ai territori intorno i fiumi per rischio idrogeologico.
(In copertina: foro di repertorio)