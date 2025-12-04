Potenza, i Vigili Del Fuoco festeggiano la loro protettrice: Santa Barbara. I dettagli

Oggi i Vigili del Fuoco festeggiano la loro protettrice: Santa Barbara.
Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo.
È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”.
Come fa sapere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
“Nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di ‘barbara’, cioè straniera, non romana.
Tra il 286-287 Barbara si trasferì nella villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo.
Il padre aveva destinato Barbara in sposa al prefetto di Nicomedia, ma lei rifiutò di sposarsi.
Il padre furente la fece processare e condannare a morte, a causa della sua fede cristiana.
La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli dei nella villa del padre.
Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano.
Venne allora rinchiusa in una cella della fortezza di Nicomedia.
Nella prigione, un giorno, si sprigionò un incendio: Barbara uscì viva dalle fiamme. Durante il processo, che iniziò il 2 dicembre 290, Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la fede cristiana.
Questo le costò dolorose torture.
Il 4 Dicembre infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine.
La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa.
I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti.
Barbara è particolarmente invocata contro la morte improvvisa (allusione a quella del padre, secondo la leggenda).
In seguito la sua protezione fu estesa a tutte le persone che erano esposte nel lavoro al pericolo di morte istantanea, come gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori; oggi venerata come protettrice dei Vigili del Fuoco“.