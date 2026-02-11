Meteo Potenza: ancora pioggia e nuvole. Maltempo senza tregua, ecco le previsioni

Da domani la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 12 Febbario, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 6°C.
Venerdì 13 Febbraio avremo giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.