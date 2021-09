Meteo Potenza: come sarà questo inizio di settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Correnti settentrionali giungono ora sulle regioni del basso versante adriatico, responsabili di annuvolamenti sparsi.

Temperature in lieve calo anche su Potenza, ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 21 Settembre, avremo cieli poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 13°C.

Mercoledì 22 Settembre, invece, avremo nubi sparse con ampie schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

