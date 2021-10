Meteo Potenza: crollo delle temperature e maltempo in arrivo! Ecco le previsioni per il fine settimana

L’alta pressione che ha interessato nel corso di questa settimana le nostre regioni del basso versante adriatico perde forza.

Ne consegue nelle prossime ore il transito di nubi irregolari associate a qualche fenomeno tra Basilicata e poi Molise/Alta Puglia.

Da Sabato tempo più instabile e spesso piovoso.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 23 Ottobre, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 13°C.

Domenica 24 Ottobre, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata attenuazione dei fenomeni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Sabato 23 Ottobre, e di dopodomani.

