Meteo Potenza, fine settimana all’insegna del sole e del clima piacevole. Ecco le previsioni

Un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio.

Settimana all’insegna del sole e di un clima piacevole, quasi estivo, sulla Basilicata.

Le temperature saranno in deciso aumento, con valori massimi che in alcuni casi potranno raggiungere i 25-28°C.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza questo primo fine settimana di Maggio?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 3 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 15°C.

Domenica 4 Maggio, invece, previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.