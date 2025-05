Turismo: dal Ministero 4 milioni per la Montagna Lucana!

Il Ministero del Turismo ha destinato 4 milioni di euro, nell’ambito dei fondi PSC/FUNT rientranti nel progetto “Montagna Italia”, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Basilicata.

I 4 milioni di risorse, nella forma del contributo a fondo perduto, sono stati diretti alla realizzazione di 2 progetti presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati:

“Le Terre di Mezzo Community Engagement” è il progetto di valorizzazione e gestione dell’attività turistica dei comuni dell’area Basento–Camastra, che vuole realizzare una destinazione turistica nell’area interna lucana coinvolgendo 19 comuni, l’ente parco di Gallipoli Cognato, la Regione Basilicata, le Comunità Locali, con il protagonismo imprenditoriale e l’associazionismo già presente.

“Il Cammino del Melandro. Il Canto degli Uomini Liberi”, con due milioni di euro, vuole contribuire allo sviluppo turistico sostenibile della zona del Marmo Platano – Valle del Melandro, in Basilicata e Campania, attivando il Cammino. Un percorso accessibile da fare a piedi, in bici, a cavallo, che unisce natura, borghi, fruitori e comunità, valorizza le risorse ambientali, culturali e storiche, genera sviluppo sostenibile e aumenta i flussi turistici a beneficio delle comunità locali.

La montagna italiana, da nord a sud, costituisce una vera e propria ricchezza per l’intera penisola.

Da qui, il Ministero del Turismo ha individuato la necessità di predisporre un corpus organico e strutturale di finanziamenti atti a incoraggiare attività di promozione e valorizzazione di un tesoro che, se adeguatamente messo a sistema, può apportare importanti benefici all’industria turistica e all’economia dell’Italia.

“Con ‘Montagna Italia’ – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.