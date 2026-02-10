ULTIME NEWS

Meteo, preparate gli ombrelli: pioggia in arrivo su Potenza? Le previsioni

10 Febbraio 2026

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 11 Febbario, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.

Giovedì 12 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.