Mezzo in fiamme nel potentino, strada chiusa: Vigili del Fuoco, Anas e Forze dell’Ordine sul posto

Lungo la strada statale 653 “della Valle del Sinni” è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto compreso tra il km 49,750 ed il km 52,000, nel territorio Comunale di Senise, a causa di un furgone in fiamme.

Il mezzo – per cause in corso di accertamento – ha preso fuoco in maniera autonoma mentre percorreva il viadotto ‘Serra della Pietra” e, nell’accadimento, non si sono registrati feriti.

Aattualmente il transito viene deviato lungo percorsi alternativi.

Le regolari condizioni di transitabilità della statale 563 stanno per essere ripristinate grazie all’intervento del personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, tuttora sul posto per la gestione della viabilità.a

