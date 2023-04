Nel potentino, dopo i tre lunghi anni che hanno sconvolto il mondo, torna la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra. Ecco il programma

Il prossimo 1° maggio, sarà celebrata la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, in una cerimonia molto significativa, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza.

L’iniziativa dal forte valore simbolico, giunge dopo i tre lunghi anni che hanno sconvolto il mondo, con l’incedere della pandemia e sarà occasione preziosa per discutere del grande tema dell’Etica della Professione Medica.

A discuterne, a partire dalle ore 9.30 nella Sala Auditorium del Giubileo Maison, in località Rifreddo di Pignola (Pz), il presidente dell’OMCeO provinciale, il dr. Rocco Paternò e il dr. Eduardo Veralli, presidente CAO della provincia, che accoglieranno gli illustri ospiti coinvolti, il dr. Filippo Anelli, presidente della FnOMCeO e il dr. Raffaele Iandolo, presidente della CAO nazionale.

La mattinata prevederà due momenti: la premiazione dei medici che hanno conseguito la laurea negli anni ’70 e che idealmente rappresentano un ponte di congiunzione con le giovani leve, i nuovi professionisti che, invece, pronunceranno per la prima volta il Giuramento di Ippocrate.

Ha commentato il dr. Rocco Paternò:

“Un appuntamento che rientra nella nostra radicata tradizione al quale teniamo in modo particolare, perché rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione e il rafforzamento della nostra identità di categoria, perché ci consente di ricordare l’impegno e la responsabilità che quotidianamente assumiamo nei confronti delle persone, del principio di garanzia della sicurezza e della promozione del benessere e della cura di quanti si rivolgono a noi, e in noi ripongono fiducia”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)