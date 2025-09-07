Nel Potentino quasi 400 giovani rischiano il posto di lavoro: “occorre scongiurare con ogni mezzo un vero disastro sociale”. Le parole dei sindaci

La vertenza in atto della Smart Paper Spa, azienda con varie sedi in Basilicata tra Tito e Sant’Angelo Le Fratte con stabilimenti anche in altre realtà d’Italia e d’Europa, rischia di compromettere il futuro lavorativo di 380 lavoratori e le loro famiglie a causa della perdita di una commessa Enel aggiudicata qualche mese fa da un’associazione temporanea di imprese costituita dalla multinazionale Accenture e dall’azienda materana Datacontact.

Sulla delicata vicenda tutti i Sindaci dell’Area Interna “Marmo Platano” hanno espresso congiuntamente parole di vicinanza e sostegno.

Hanno dichiarato i Sindaci:

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai lavoratori di questa azienda con tanti giovani che provengono dal nostro territorio perché occorre scongiurare con ogni mezzo quello che potrebbe diventare un vero disastro sociale ed occupazionale per l’intero territorio e per la Regione in tempi non semplici come quelli che stiamo vivendo.

Auspichiamo che si trovi ogni soluzione possibile per questi lavoratori che hanno investito su questo territorio con capacità e competenze.

Seguiremo attentamente l’evolversi della situazione sostenendo ogni azione utile che possa tradursi nella soluzione positiva a beneficio di tutti i lavoratori coinvolti”.