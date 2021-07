Nel Potentino si festeggia il campione italiano Donatello Angerame: per lui i prossimi campionati mondiali in Russia! Complimenti

Grande attesa per domani, Venerdì 30 Luglio, data in cui verrà festeggiato il campione Donatello Angerame, in piazza ad Albano di Lucania (PZ), suo paese d’origine.

Donatello, campione italiano di Kick Jitsu, è stato selezionato fra gli atleti che indosseranno la Maglia azzurra ai campionati mondiali di Shoot Boxe e Kick Jitsu che si terranno il prossimo autunno in Russia.

Nella Kickjitsu si combinano le tecniche di calcio e pugno tipiche della kickboxing con le leve e le proiezioni del jujitsu ma anche di altre discipline affini come il pancrazio e l’hapkido.

Il regolamento prevede che la vittoria venga assegnata per somma punti o se si costringe l’avversario alla resa con una leva o uno strangolamento.

La versione full-contact (cioè dov’è previsto il KO) della kickjitsu è chiamata shoot boxe.

L’appuntamento per festeggiare il nostro campione è quindi alle ore 20:30 in Piazza Marinaro ad Albano di Lucania (PZ)!

Alla manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale di Albano di Lucania, interverranno il Sindaco e Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ed il Direttore Tecnico dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, Massimiliano Monaco.

