Vaccini in Basilicata: superate le 600000 somministrazioni! Ecco tutti i dati

Prosegue speditamente la campagna di vaccinazione in territorio lucano.

Secondo una notizia di qualche ora fa, con dati riferiti a ieri, sono 349.482 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,2 per cento) e 247.101 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (44,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 596.583 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In merito al totale di somministrazioni effettuate la Regione Basilicata fa sapere ora che “nella giornata di oggi sono state superate le 600.000 inoculazioni in Basilicata“.

