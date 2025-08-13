Nello splendido scenario di Terranova del Pollino, la Polizia di Stato propone percorsi per simulare lo stato di ebbrezza alcolica tramite speciali occhiali. Ecco le foto

Nello splendido scenario di Terranova del Pollino in Provincia di Potenza, la Polizia di Stato ha partecipato al “Laboratorio di sicurezza stradale” organizzato dall’Associazione culturale ludico-ricreativa “Pollinolandia città della creatività” per richiamare l’attenzione della comunità locale sugli importanti e sempre attuali temi della sicurezza stradale.

Nell’occasione gli operatori della Polizia Stradale di Potenza hanno allestito il “Villaggio della sicurezza stradale” con percorsi per simulare lo stato di ebbrezza alcolica tramite speciali occhiali e verifiche con etilometro, mentre per i più giovani è stata predisposta una pista ciclabile per l’apprendimento delle regole della strada, l’uso del casco e l’attenzione alla guida.

Nell’affollata Piazza “Virgallita“ del piccolo Comune montano ha fatto tappa anche il Camper Azzurro della Polizia Stradale, vera e propria aula itinerante attrezzata di strumenti interattivi, e di un tappeto dotato di visori per simulare la guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, utile a sensibilizzare i cittadini e promuovere il tema della sicurezza stradale.

Ecco le foto dell’iniziativa.