Neve a Potenza: auto danneggiate dalla caduta di alberi. Le foto e la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dei consiglieri dell’opposizione delle liste Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Orgoglio Lucano; Potenza Civica, Fanelli Sindaco.

Ecco quanto riportato:

“Nella serata di ieri, un grave episodio ha messo in luce l’inefficienza dell’amministrazione comunale nell’affrontare le problematiche legate alla sicurezza pubblica.

Due auto sono state danneggiate dalla caduta di alberi pericolanti in Via Brescia.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma è inaccettabile continuare a rischiare la vita e i beni dei cittadini in questo modo.

Questo incidente non è il frutto del caso.

La precedente amministrazione aveva già previsto, con il progetto esecutivo approvato il 21 giugno 2024, un intervento di messa in sicurezza per ben 68 alberi pericolanti lungo Via Brescia.

Un intervento essenziale per tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza del traffico.

Questo piano era stato formalmente inserito tra le priorità strategiche della L.R. n. 53/2021 e sarebbe dovuto partire a breve..

Eppure, l’attuale amministrazione ha deciso di modificare questi progetti, bloccando le procedure e rinviando un intervento che ora apprezziamo quanto fosse necessario. Il risultato? Danni facilmente evitabili e una sensazione di abbandono che cresce tra i cittadini.

Purtroppo, quello che è successo ieri non è un caso isolato.

La stessa amministrazione che non ha saputo agire tempestivamente su questa situazione ha già dimostrato più volte la sua incapacità di affrontare le emergenze.

Il piano neve, ad esempio, è stato gestito con una disorganizzazione tale da lasciare il territorio impreparato e in difficoltà.

Quando erano all’opposizione, questa stessa amministrazione aveva soluzioni pronte per ogni problema, ma ora, a fronte delle difficoltà, sembra avere solo scuse e mancanze.

La città non può più permettersi questa inerzia.

L’opposizione chiede con forza l’avvio immediato dei progetti strategici, come quello per Via Brescia, e l’avvio di interventi concreti per garantire la sicurezza di tutte le zone critiche della città.

Non possiamo permettere che ulteriori ritardi o modifiche politiche mettano in pericolo i cittadini.

“La sicurezza non è un’opzione, è una priorità.

Ogni minuto di ritardo in queste decisioni costa caro.

Vogliamo vedere azioni concrete, non più scuse”.

Ecco le foto di quanto accaduto.