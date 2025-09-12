Oggi si celebra il Santissimo Nome di Maria: rievocato l’infinito Amore verso il figlio Gesù! Auguri a chi porta il nome della Madre di Dio

Oggi, 12 Settembre, la Chiesa cattolica celebra il Santissimo nome di Maria.

In questo giorno viene rievocato l’ineffabile amore della Madre di Dio verso il Figlio santissimo e viene posta avanti gli occhi dei fedeli la figura della Madre del Redentore per essere piamente invocata.

La devozione al nome di Maria, presto arricchita dai pontefici di particolari indulgenze, risale alla metà del XII secolo.

La festa, come riporta wikipedia, venne istituita nel 1513 da papa Giulio II, che la concesse alla sola diocesi spagnola di Cuenca: inizialmente celebrata il 15 Settembre, spostata da papa Sisto V al 17 dello stesso mese (1587), la celebrazione della festa venne estesa da papa Gregorio XV all’arcidiocesi di Toledo (1622) e da papa Clemente X all’intera Spagna (1671).

La sua promozione a festività di tutta la Chiesa è dovuta a papa Innocenzo XI Odescalchi (che con decreto del 5 Febbraio del 1685 ne spostò anche la data alla Domenica fra l’Ottava della Natività) per commemorare la messa che a Vienna, il 12 Settembre del 1683, aveva suggellato l’alleanza fra l’imperatore Leopoldo I d’Austria e il re di Polonia Giovanni III Sobieski: quel giorno, i due sovrani cattolici avevano dato il via alla controffensiva che portò alla liberazione della capitale austriaca dall’assedio dei Turchi (12 Settembre 1683).

Come festività di tutta la Chiesa il Santissimo Nome di Maria ha quindi origini simili a quelle della Trasfigurazione, istituita da papa Callisto III in ricordo della liberazione di Belgrado (6 agosto 1455), e della Madonna del Rosario, voluta da papa Pio V per commemorare la vittoria di Lepanto (7 Ottobre 1571).

In anni più recenti papa Pio X la riportò alla data tradizionale del 12 Settembre.

Papa Paolo VI la tolse dal calendario romano, ma inserì nel Messale una Messa votiva in suo onore.

Papa Giovanni Paolo II, nella terza edizione del Messale Romano post-conciliare (2002), la fece riapparire come memoria (facoltativa) nella data del 12 Settembre.

Facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome della Madre di Dio.